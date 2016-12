Obamas verschicken letzte Weihnachtsgrüße aus dem Weißen Haus

Abschieds-Postkarte löst viele Reaktionen in sozialen Netzwerken aus

Die Familie Obama hat ihre letzte Weihnachtskarte aus dem Weißen Haus verschickt und verabschiedet sich nostalgisch von den Amerikanern: "Wenn unsere Familie auf unsere vielen glücklichen Jahre zurückblickt, die wir im Weißen Haus verbracht haben, sind wir dankbar für die Freundschaften, die wir geschlossen haben, die Freude, die wir geteilt haben und die Gaben der Güte, die wir erhalten haben."

Got the Obama Xmas card 💅🏼 pic.twitter.com/VBr963HUl5 — Jess (@j3ssir) December 8, 2016

Das ist der Text der Karte. Unterschrieben ist sie von US-Präsident Barack Obama, seiner Frau Michelle und den Töchtern Sasha und Malia. Auch gezeichnete Pfotenabdrücke der Hunde Bo und Sunny fehlen nicht.

In sozialen Netzwerken löste die Karte eine Welle sentimentaler Reaktionen aus. Viele schrieben auf Twitter "Geht nicht!" oder "Ihr habt so viel für das Land getan!" Nach acht Jahren scheidet Obama am 20. Jänner 2017 aus dem Amt. (APA, 13.12.2016)