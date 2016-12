TV- und Radiotipps für Mittwoch, 14. Dezember

Menschenkinder: Karlheinz Essl senior, The Immigrant, Seit du da bist, Terra Mater: Namibia – Im Land der letzten Riesen, Der Streit um Blasphemie, The Master

20.15 PORTRÄT

André Hellers Menschenkinder: Karlheinz Essl senior Der Kunstsammler gründete in den 1970ern die Bauhauskette Baumax. Mit seiner Frau Agnes hatte er eine der umfangreichsten Kunstsammlungen der Gegenwart – beherbergt im mittlerweile geschlossenen Essl-Museum. Wie es nach dem Aus für Baumax weitergeht und was mit den Kunstwerken passiert, erzählt er André Heller. Bis 21.25, ORF 3

20.15 MELODRAM

The Immigrant (USA 2013, James Gray) New York, 1921: In der Hoffnung auf einen Neuanfang in Amerika erreichen die polnischen Schwestern Ewa (Marion Cotillard) und Magda (Angela Sarafyan) Ellis Island. Doch bei ihrer Ankunft kommt Magda wegen Verdachts auf Tuberkulose in Quarantäne, und Ewa fällt in die Hände eines Zuhälters (Joaquin Phoenix). Mehrfach ausgezeichnet. Bis 22.05, Arte

universum film

20.15 KOMÖDIE

Seit du da bist (D 2016, Michael Hofmann) Widerstrebend erklärt sich der ebenso gutherzige wie glücklose Künstler Jarek (Manuel Rubey) bereit, die neunjährige Tochter seiner Ex-Freundin Alina zum Geigenunterricht zu bringen. Lila Allegra Tinnefeld) entpuppt sich als gewaltige Nervensäge. Trost findet Jarek bei ihrer Lehrerin Clara (Martina Gedeck). Bis 21.50, ORF 2

20.15 MAGAZIN

Terra Mater: Namibia – Im Land der letzten Riesen Namibia ist mehr als doppelt so groß wie Deutschland, hat aber nur zwei Millionen Einwohner. Platz für wilde Tiere gäbe es theoretisch genug, aber der Schein trügt: Rinderfarmen mit gigantischen Weideflächen und Wilderei machen Wildtieren wie Elefanten und Nashörnern das Leben schwer. Bis 21.15, Servus TV

servus tv

22.05 GOTT?

Kann man Gott beleidigen? Der Streit um Blasphemie Die Dokumentation geht der Frage nach, wie sich Künstler, Filmemacher und Karikaturisten positionieren, deren Werke sich aus unterschiedlichen Lagern den Vorwurf der Gotteslästerung eingehandelt haben. Mittendrin in der Debatte sind auch die österreichischen Künstler Hermann Nitsch, Deborah Sengl, Gerhard Haderer und Ulrich Seidl. Bis 23.00, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Italien – Weihnacht im Erdbebengebiet In Italiens Erdbebengebiet müssen tausende Menschen Weihnachten in Zelten und Notunterkünften verbringen. Sie haben bei dem schweren Beben mit 299 Toten in Amatrice im August alles verloren. Ganze Orte sind ausradiert. Was bleibt, ist die Angst vor weiteren Beben.Bis 23.05, ORF 2

23.00 DOKUMENTATION

Ein Foto erzählt Geschichte: Domenica und die Suche nach Liebe Keine Prostituierte ist so oft fotografiert worden wie Domenica, die Hamburger "Hure mit Herz", so wurde sie genannt. Günter Zint begleitete Domenica dreißig Jahre lang mit seiner Fotokamera, entstanden ist ein umfangreiches Porträt einer facettenreichen Persönlichkeit. Bis 23.45, NDR

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Beppe Grillo – Protestbewegung auf Siegeszug Ex-Komiker Beppe Grillo und seine Protestbewegung "Fünf Sterne" gehören zu den Siegern des gescheiterten Referendums in Italien. Grillo hat gegen die Reformpläne von Regierungschef Renzi mobilisiert. Käme es zu Neuwahlen, wären sie wohl stärkste Partei. Bis 23.55, ORF 2

23.15 TALK

Markus Lanz Der britische Sänger und Entertainer Robbie Williams schaut bei Markus Lanz zum Plaudern vorbei und gibt danach ein Livekonzert. Bis 0.30, ZDF

23.55 DRAMA

The Master (USA 2011, Paul Thomas Anderson) Joaquin Phoenix schließt sich als traumatisierter Kriegsveteran einer Sekte an, die von Philip Seymour Hoffman als charismatischem Redner und Amy Adams als dessen Frau geführt wird. Silberner Löwe in Venedig, Oscar- und Golden-Globe-Nominierungen für das exzellente Schauspieler-Trio, von dem Philip Seymour Hoffman leider viel zu früh verstorben ist. Bis 2.00, ORF 2