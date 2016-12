EU-Parlament: Zank um EVP/SP-Deal zu Nachfolge von Schulz

Die Sozialdemokraten hat Fraktionschef Gianni Pittella aus Italien nominiert

Straßburg/Brüssel – Mitte Jänner steht im EU-Parlament die Wahl des Nachfolgers von Präsident Martin Schulz (SP) an, der seinen Versuch, seine Amtszeit ein zweites Mal zu verlängern, nach der Weigerung der Europäischen Volkspartei (EVP) aufgegeben hat. Die Suche nach dem oder der Neuen wurde am Dienstag in Straßburg per Vorwahl in der EVP-Fraktion eingeleitet. Sie hat in einer Vereinbarung mit den Sozialdemokraten (S&D) nach den EU-Wahlen 2014 Anspruch auf den Posten.

Die S&D hat Fraktionschef Gianni Pittella aus Italien nominiert. In der EVP traten vier EU-Abgeordnete als Kandidaten an: neben dem Franzosen Alain Lamassoure die Irin Maired McGuinness und der Slowene Lojze Peterle. Als Favorit gilt jedoch der Italiener Antonio Tajani, Ex-EU-Kommissar und Ex-Sprecher des früheren Premiers Silvio Berlusconi, dessen "Mann in Brüssel". Ein "italienischer Deal" zwischen EVP und S&D soll dahinter stehen: Pitella zieht zurück, die SP erhält andere "Gaben" , sichert weiter die informelle Koalition mit der Juncker-Kommission. Im Europäischen Parlament sorgt das für Ärger. (Thomas Mayer, 13.12.2016)