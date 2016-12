Apples kabellose Airpods ab sofort bestellbar

Lieferung noch vor Weihnachten versprochen – "Wall Street Journal" hatte von weiterer Verzögerung berichtet

Entgegen aller Vermutungen hat Apple seine kabellosen Kopfhörer doch noch 2016 gestartet. Ursprünglich hätten sie bereits Ende Oktober auf den Markt kommen sollen. Nicht näher genannte Probleme mit den Airpods haben den Konzern jedoch veranlasst, den Marktstart zu verschieden. Nun können sie in Apples Online-Shop bestellt werden.

Lieferung vor Weihnachten

Aktuell gibt das Unternehmen für die 179 Euro teuren kabellosen Ohrhörer eine Lieferung bis 20. Dezember, teilweise bis 22. Dezember an. Das "Wall Street Journal" hatte am Wochenende berichtet, dass die Probleme mit der Produktion schwerer wiegen würden als vermutet und es zu einer weiteren Verzögerung kommen würde. Die Quellen der Zeitung lagen in diesem Fall jedoch daneben.

Apple hat die Kopfhörer gleichzeitig mit dem iPhone 7 vorgestellt, das nicht mehr mit einem klassischen Kopfhörereingang ausgestattet ist. Stattdessen werden im Lieferumfang enthaltenen Kopfhörer über den Lightning-Anschluss angesteckt. Alternativ bietet Apple die Airpods an, die sich mit iOS-Geräten schneller verbinden sollen und auch mit der Sprachassistentin Siri funktionieren. Prinzipiell können sie auch als normale Bluetooth-Hörer mit Anroid-Smartphones genutzt werden. (red, 13.12.2016)