Polizei stürmte falsche Wohnung: Bei alter Frau statt Hells-Angels-Mitglied

Razzia fehlgeschlagen: Spezialeinsatzkommando riss Oma und Enkel aus dem Schlaf: "Es war wie im Krieg"

Koblenz – Bei einer Razzia in Deutschland haben Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) am Sonntag die falsche Wohnung in Rheinland-Pfalz gestürmt. Statt der Privaträume eines Mitglieds des Motorradclubs "Hells Angels Boppard" brachen die Polizisten um 6.00 Uhr eine andere Wohnung auf, wie die Staatsanwaltschaft Koblenz am Dienstag berichtete. Dort rissen sie eine Oma und ihre Enkel aus dem Bett.

"Es war wie im Krieg!", sagte die überraschte Großmutter. Die Männer gelangten demnach maskiert über die Terrassentür in die Wohnung, die sich in einem Mehrparteienhaus befand. Die Enkelkinder sollen von Samstag auf Sonntag bei der Oma übernachtet haben. Die Frau zeigte laut "Rhein-Zeitung" aber auch Verständnis für den Irrtum der SEK-Spezialisten: "Irrtümer kommen nun einmal vor."

"Schäden werden ersetzt"

Oberstaatsanwalt Rolf Wissen sagte, die Einsatzkräfte hätten sich sofort bei der Frau entschuldigt. "Die Schäden werden selbstverständlich ersetzt", versicherte er. Die Großrazzia erstreckte sich am Sonntag auf 26 Objekte des Motorradclubs "Hells Angels Boppard" im Raum Neuwied, Rhein-Hunsrück-Kreis und Kreis Mayen-Koblenz. Dabei stellten die Beamten Schuss-, Hieb- und Stichwaffen sowie geringe Mengen Drogen sicher. (APA, 13.12.2016)