Holocaust-Überlebende Vilma Neuwirth gestorben

Wirkte an Burgtheater-Produktion "Die letzten Zeugen" mit

Wien – Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) trauert um Vilma Neuwirth. Die gebürtige Wienerin hat als jüngstes von acht Kindern einer christlich-jüdischen Arbeiterfamilie den Holocaust überlebt und wirkte zuletzt an der Burgtheater-Produktion "Die letzten Zeugen" mit. Am 7. Dezember ist die gelernte Friseurin, Fotografin und Autorin 88-jährig verstorben, wie die Kultusgemeinde mitteilte.

"Vilma Neuwirth hat sich als Überlebende bemüht, ihre Erfahrungen über den eigenen Tod hinaus am Leben zu erhalten. Ihre Erinnerungen werden uns bleiben und für die Jugend eine wichtige Orientierung sein", so IKG-Präsident Oskar Deutsch in einer Aussendung am Dienstag. (APA, 13.12.2016)