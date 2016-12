ÖFB-Team testet in Innsbruck gegen Finnland

Vier Tage nach dem WM-Quali-Spiel gegen Moldau am 28. März 2017

Wien – Das Testspiel von Österreichs Fußball-Nationalteam gegen Finnland am 28. März 2017 geht im Tivoli Stadion Tirol in Innsbruck über die Bühne. Das gab der ÖFB am Dienstag im Rahmen der Jahres-Bilanz-PK in Wien bekannt. Voraussichtliche Beginnzeit ist 20.30 Uhr. Vier Tage zuvor startet die Truppe von Teamchef Marcel Koller das Länderspieljahr mit der WM-Qualifikations-Partie gegen Moldau in Wien.

Für dieses Match wurden bereits mehr als 10.000 Tickets verkauft. (APA, 13.12.2016)