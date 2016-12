Künftig Gratis-WLAN in französischen TGV-Zügen

Schrittweise Ausweitung des Angebots

Der französische Bahnkonzern SNCF will in seinen Hochgeschwindigkeitszügen künftig wie die Deutsche Bahn Gratis-Internetverbindungen anbieten. Von diesem Donnerstag an können Fahrgäste auf der TGV-Strecke zwischen Paris und Lyon ein lokales Funknetz (WLAN) nutzen. Das Angebot wird dann schrittweise auf andere Strecken ausgeweitet.

Datenvolumen begrenzt

Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, sollen 80 Prozent der TGV-Reisenden bis Ende 2017 davon profitieren können. Das Datenvolumen ist begrenzt, die SNCF nannte aber zunächst keinen klaren Oberwert: Fahrgäste zwischen Paris und Lyon könnten etwa mehr als eine Stunde lang soziale Netzwerke nutzen.

In Deutschland bietet die Bahn bereits ein lokales Funknetz in ihren ICE-Zügen an, das zum Jahreswechsel auch in der 2. Klasse gratis wird. Fahrgäste erhalten ein Datenvolumen von 200 Megabyte (MB) pro Tag, danach wird die Geschwindigkeit der Verbindung gedrosselt. (APA/dpa, 13.12.2016)