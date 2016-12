Kurz: Keine weiteren Verhandlungskapitel werden mit der Türkei eröffnet

Außenminister: Europaparlament nicht irrelevant – Mit Veto im Ministerrat gemeinsame EU-Erklärung zur Türkei blockiert

Brüssel/Wien – Die EU ist sich nach Worten von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) einig darin, keine Kapitel in den Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu eröffnen. "Es ist ein für alle Mal klar, dass keine weiteren Kapitel mit der Türkei eröffnet werden", sagte Kurz am Dienstag nach Beratungen der EU-Außenminister in Brüssel.

Zuvor hatte Österreich im Streit um die Türkei-Politik der EU hat Österreich ein Veto eingelegt. Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) blockierte am Dienstag in Brüssel Schlussfolgerungen des EU-Ministerrates zur EU-Erweiterung. Kurz hatte ein Einfrieren der EU-Beitrittsgespräche verlangt. Eine Mehrheit der Staaten lehnte dies ab.

Die Eröffnung weiterer Kapitel brauche Einstimmigkeit, erinnerte Kurz. Österreich werde dem nicht zustimmen. Kurz sieht in der österreichischen Vetohaltung auch das Signal, dass das Europaparlament "nicht irrelevant" sei, wie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan gesagt habe.

"Ehrliche Positionierung" gefordert

Kurz erwartet, dass es weitere EU-Diskussionen zur Türkei geben wird, vielleicht schon beim EU-Gipfel. Die Kluft sei nicht gelöst. Die EU habe noch nicht ausreichend eine ehrliche Positionierung zur Türkei.

"Wir sind es den Menschen schuldig, die in der Türkei unterdrückt werden", rechtfertigte Kurz seine Position. "Auch Politiker, die sich in den Spiegel schauen wollen", müssten auf Fehlentwicklungen reagieren.

Großbritannien für Türkei-Beitritt

Am vehementesten sei Großbritannien für die EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei eingetreten, sagte Kurz, der dies nicht nachvollziehen kann, da Großbritannien selbst nicht mehr dem Projekt der Europäischen Union angehören möchte. "Wir haben natürlich Verbündete gehabt, sonst hätte sich der Text nicht so weit verändert", sagte der Außenminister in Hinblick auf das Statement der slowakischen EU-Präsidentschaft. Großbritannien sei immer hart bei Russland, gab Kurz zu bedenken.

"Sympathieträger gab es einige", so Kurz. Die Niederlande hätten sich sehr stark eingebracht, "der große Verbündete ist das Europäische Parlament". Es sei "keine Überraschung", dass die Meinungen zur Türkei unterschiedlich seien.

Der slowakische EU-Ratsvorsitzende Außenminister Miroslav Lajčák erklärte Dienstag in Brüssel, dass "nur eine Delegation" ein Einfrieren der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei wollte. Ohne Österreich namentlich zu nennen, sagte Lajčák, dass dies "allerdings nicht auf die Unterstützung" der breiten Mehrheit der anwesenden Mitgliedsstaaten getroffen sei.

Jedenfalls werde nach der Blockade Österreichs gegen eine einstimmige Erklärung zur Türkei das Thema beim EU-Gipfel am Donnerstag nicht offiziell behandelt. Es werde dazu keine Gipfelerklärung geben. "Wir haben während der Sitzung sehr viel gearbeitet und sehr viele Vorschläge gemacht, der ursprüngliche Textvorschlag vor allem zur Türkei und auch zu Bosnien wurde geändert, auch andere Themen."

"Ich sage ganz offen, wir hätten gerne mehr erreicht. Aber ein Land war nicht in der Lage, den Kompromiss zu unterstützen, den alle anderen 27 für akzeptabel gefunden haben", sagte Lajčák. Generell sei das Engagement für die Erweiterung als Schlüsselpolitik der EU betont werden, die für Stabilisierung und Sicherheit stehe. Der Erweiterungsprozess und dessen Glaubwürdigkeit seien sehr wichtig. "Das ist eine Straße in beide Richtungen". Die EU müsse ihre Verpflichtungen erfüllen, und Reformen müssten schon früh in Gang gebracht werden, vor allem was Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte betreffe. "Kandidatenländer müssen zeigen können, dass sie Reformen umsetzen und dass das zu greifbaren Ergebnissen führt", erklärte Lajčák. (APA, 13.12.2016)