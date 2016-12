Die zehn besten Indie-Games 2016: Innovative Spieleperlen

wirspielen

Die größte Fallhöhe: No Man’s Sky (Windows, PS4, 59,99 Euro)

Über kaum ein Spiel wurde im vergangenen Jahr so viel gejubelt und geschimpft wie über das monumentale, prozedural generierte Universum von Sean Murray. Auch wenn Horden sich getäuscht sehender Käuferinnen und Käufer widersprechen mögen, bleibt "No Man’s Sky" eine beeindruckende Leistung, die, wenn’s wahr ist, durch soeben anrollende Nachbesserungs-Patches noch an Attraktivität zulegen wird. Dass die das Spiel mit großem Bombast begleitende Hype-PR dem Spiel eines kleinen Indie-Studios dabei sowohl für Rekordverkäufe wie auch Rekordenttäuschung verantwortlich gemacht werden muss, ist eine Lektion, die sich hoffentlich auch größere Entwickler zu Herzen nehmen sollten. Bis dahin bleibt "No Man’s Sky" das, was es schon vor Erscheinen war: ein fast leerer Sehnsuchts- und Projektionsraum für große Erwartungen, in dem sich manche weit weniger langweilen als andere. (Rainer Sigl)

