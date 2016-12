Mehr als 800 Tote im Mittelmeer: Schlepper zu 18 Jahren Haft verurteilt

Zweiter Kapitän erhielt fünf Jahre Haft

Catania – Im Prozess um eine der schwersten Flüchtlingskatastrophen im Mittelmeer ist ein Schlepper zu 18 Jahren Haft verurteilt worden. Der zweite Kapitän, ein Syrer, wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf das Gericht in Catania am Dienstag. Bei dem Bootsunglück am 18. April 2015 waren zwischen 800 und 900 Menschen ums Leben gekommen.

Das vollbesetzte Fischerboot war etwa 130 Kilometer vor der libyschen Küste gekentert. Es hatte einen Notruf abgesetzt, woraufhin der portugiesische Frachter King Jacob zur Hilfe eilte. Als dieser sich näherte, stürmten die Insassen alle auf eine Seite des Bootes, das daraufhin umkippte. Nur 28 Personen konnten gerettet werden.

Genaue Opferzahl weiter unklar

Noch immer ist nicht abschließend klar, wie viele Menschen bei dem Unglück gestorben sind. Die italienische Marine hatte nach eigenen Angaben zunächst 169 Leichen geborgen. Im Juni 2016 wurde das Schiff aus 370 Metern Tiefe gehoben. 675 weitere Leichen wurden in dem Wrack entdeckt, allein 458 im Frachtraum. Es war im April 2015 das zweite schwere Unglück im Mittelmeer innerhalb einer Woche. (APA, 13.12.2016)