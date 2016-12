Fünf Personen aus Wiener Polizeianhaltezentrum geflohen

Zwei gelungene Fluchtversuche an zwei Tagen – Zwei Ausbrecher bereits wieder festgenommen

Wien – Insgesamt fünf Insassen sind am Sonntag und Montag aus dem Polizeianhaltezentrum am Hernalser Gürtel in Wien-Josefstadt geflohen. Zwei der vier am Sonntag entkommenen Männer wurden bereits wieder festgenommen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die vier waren mithilfe eines Wagenhebers aus einem Fenster entkommen. Einer wurde unmittelbar nach seiner Flucht aus dem ebenerdigen "Ausgang" gefasst, der zweite am Montagnachmittag in der Donaustadt.

Am Montag konnte dann noch ein 27-Jähriger das Anhaltezentrum verlassen, indem er einer Gruppe von Beratern hinausfolgte. Von ihm fehlt ebenso wie von den beiden seit Sonntag Flüchtigen jede Spur. (APA, red, 13.12.2016)