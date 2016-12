"The Grand Tour": Doch nicht öfter geladen als "Game of Thrones"

Frühere Angaben beruhten auf einem Missverständnis

In den vergangenen Tagen berichteten mehrere Medien, darunter auch derStandard.at, dass die neue Amazon-Serie "The Grand Tour" die am meisten illegal geladene Serie im Netz ist. Diese Angaben beruhen allerdings auf einem Missverständnis, das "TorrentFreak" nun aufgeklärt ist.

Meistgeteilte britische Serie

Mit 7,9 Millionen Downloads aus illegalen Quellen für die erste Show dürfte die Autoserie nur die am meisten illegal verbreitete Serie aus Großbritannien sein. Das stellt auch das Unternehmen klar, das die Zahlen der "Daily Mail" zur Verfügung gestellt hat, die als erstes darüber berichteten. Folgen von "Games of Thrones", aber auch andere populäre Serien wie "The Walking Dead" würden öfter heruntergeladen.