In jedem fünften Haushalt blüht der Schimmel

Einer Umfrage zufolge denken 16 Prozent der Betroffenen, dass die Sporenpilze keine gesundheitlichen Auswirkungen haben

Wien – In rund jedem fünften Haushalt in Österreich lässt sich Schimmel finden. Betroffen ist hauptsächlich das Bad mit 63 Prozent, gefolgt vom Schlafzimmer mit 21 Prozent. Auch neun Prozent der heimischen Kinderzimmer sind von Schimmelsporen befallen, wie eine Umfrage für immowelt.at ergab. Demnach lauert der Pilz in jedem dritten Haushalt mit Kindern.

71 Prozent der 500 online befragten Personen gaben an, den Schimmel selber zu beseitigen. 59 Prozent wollen außerdem sorgsamer lüften und heizen. Jeder fünfte beauftragt einen Profi mit der Beseitigung. Jeder Sechste gab an, dass er möglichst bald ausziehen möchte, weil sich die Pilze in seiner Wohnung ausgebreitet haben. Ein Prozent tut nichts gegen den Schimmelbefall.

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben Menschen, die in feuchten, von Schimmel befallenen Wohnungen oder Häusern leben, ein erhöhtes Risiko für Atemwegsinfektionen und Asthma. 16 Prozent der Befragten, die in einer Schimmelwohnung leben, glauben allerdings, dass der Schimmel keinen Einfluss auf ihre Gesundheit hat. (APA, 13.12.2016)