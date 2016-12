Hanno Settele im "Kinderstress" in ORF 1: Im Bann der Tyrannen

foto: orf/west4media-filmproduktion

Jetzt aber ernsthaft: "Eltern sind unter Druck", erklärt Settele, und um das zu beweisen, begibt er sich an die Brennpunkte der neurotischen Kinderwelten: zu den Tyrannenkindern, Tigermüttern und Helikoptervätern. Einigermaßen furchtlos durchforstet er die Angebote für Triple-A-Eltern und solche, die es gerne sein möchten. "Es reißt einen in ein Paralleluniversum", erzählt die Regisseurin Marie Kreutzer, die im Film Was hat uns bloß so ruiniert? das ganze Schlamassel stadtneurotischer Erziehung freilegt.