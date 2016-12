Lenzing baut um 275 Millionen Euro neues Faserwerk in den USA

CEO Doboczky: Strategische Überlegungen entscheidend für Vorzug gegenüber Österreich – Kein Geld von außen nötig

Wien/Lenzing/Mobile (Alabama) – Der börsennotierte Faserhersteller Lenzing wird sein neues Tencel-Faserwerk am bestehenden Standort Mobile im Südosten der USA errichten und nicht in Österreich. "In der letzten Phase sind nur der Standort Lenzing und der Standort USA als die letzten Contender im Rennen gewesen", sagte Lenzing-Chef Stefan Doboczky. Den Ausschlag hätten vor allem unternehmensstrategische Überlegungen gegeben.

Der Lenzing-Aufsichtsrat habe am Montag beschlossen, ein neues Werk für die Produktion von Tencel-Fasern in Mobile im US-Bundesstaat Alabama zu bauen, berichtete Doboczky am Dienstag in einer Pressekonferenz in Wien. "Das Gesamtinvestitionsvolumen sind 275 Mio. Euro oder 293 Mio. US-Dollar." Die Produktionskapazität soll 90.000 Tonnen pro Jahr betragen. "Die gesamte Konkurrenz zusammen hat keine 90.000 Tonnen, und wir bauen das jetzt in einem Werk." Bisher habe man bei Tencel eine Produktionskapazität von 222.000 Tonnen, sie soll durch das neue Werk in Mobile und den Ausbau anderer Werke bis 2019 um über 50 Prozent steigen.

Zusätzliche Kapazitäten

Die Nachfrage nach Tencel – der generische Name der Spezialfaser ist Lyocell, "Tencel" ist die Marke von Lenzing – sei groß, berichtete Doboczky. Schnell mit zusätzlichen Produktionskapazitäten in den Markt zu kommen sei daher oberste Priorität gewesen. Das neue Werk soll bereits im ersten Quartal 2019 in Betrieb gehen. "Wir haben einen bestehenden Standort in Mobile mit heute 50.000 Tonnen. Wir haben dort, Nr. 1, genug Land, und Nr. 2, auch bestehende Zulassungen, bestehende Permits."

Für den US-Standort habe nicht nur die bereits bestehende gute Infrastruktur gesprochen. "In einem Markt, der ein reiner Dollar-Markt ist, ist es für uns als internationaler Spieler einfach wichtig, eine gute Balance zwischen verschiedenen Währungskörben zu finden. Wir haben heute einen strukturellen Euro-Überhang." Wichtig sei, "dass Kosten und Einnahmen gleich atmen". Mit einer entsprechenden Balance sei es "irrelevant, ob der Dollar bei 1,05 ist oder 1,30 ist".

Gutes Synergieumfeld

Neben der Zeitachse und der Währung seien auch die Kosten ein Entscheidungskriterium gewesen. "Wir haben in Amerika ein sehr gutes Synergieumfeld am bestehenden Standort." Die Energiepreise seien attraktiv und durch die Küstennähe würden sich auch logistische Vorteile ergeben. Derzeit sind in Mobile etwas über 200 Mitarbeiter (162 Vollzeit-Äquivalente) beschäftigt, mit dem neuen Werk sollen über die nächsten zwei Jahre 163 weitere dazukommen.

Von Alabama aus wird der globale Markt beliefert, insbesondere für Vliesstoffe (Wischtücher, Hygieneartikel) sei Amerika aber ein besonders wichtiger Markt, sagte Doboczky. Die neue Fabrik in den USA wird künftig die größte Einzelanlage für die Tencel-Produktion sein, in Summe wird etwa gleich viel Tencel in den USA und in Österreich produziert werden. Insgesamt werde der Standort Lenzing aber auch künftig der größte Standort des Konzerns sein.

Die Finanzierung wird laut Doboczky kein Problem sein. "Wir brauchen keine zusätzlichen Finanzmittel von außen." Die Nettoverschuldung sei sehr gering und man habe einen starken operativen Cashflow, "das werden wir ganz sicher selber derstemmen".

Weitere Pläne

Ganz sicher werde man auch in Asien, wo es derzeit noch keine Tencel-Produktion gibt, ein neues Werk bauen, nur der Zeitpunkt sei noch offen. "Dieser Standort jetzt in Amerika ist nicht das Ende der Lenzing-Wachstumsstory." Konkurrenz könnte in Asien vor allem aus China und Indien erwachsen. Derzeit habe man bei Tencel (Lyocell) zwar einen Marktanteil von über 90 Prozent, "aber der wird nicht immer über 90 Prozent sein, der wird fallen".

Angst, dass der designierte US-Präsident Donald Trump mit seinen Aussagen den Kurs der Lenzing-Aktie drücken könnte, hat Doboczky nicht. "Also, wenn der Donald Trump über Lenzing eine Aussage machen würde, dann würde ich mich freuen, dass er die Lenzing kennt."

Die Lenzing-Aktie hat heute um 0,69 Prozent auf 116,20 Euro zugelegt. Die Entscheidung für die Errichtung des neuen Faserwerks in den USA war aber bereits erwartet worden. (APA, 13.12.2016)