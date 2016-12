ORF-"Bürgerforum": Österreich auf dem Prüfstand – Wie geht es weiter?

Kern, Mitterlehner, Strache, Glawischnig, Strolz, Lugar diskutieren bei Peter Resetarits live mit 300 Bürgern

Wien – Was gehört 2017 auf die Aufgabenliste der Regierung? Was sind für die Bürgerinnen und Bürger die wichtigsten Sorgen, Ängste und Nöte, was ärgert sie? Was ist aus dem "New Deal" geworden, den Bundeskanzler Christian Kern in Aussicht gestellt hat?

Diese und weitere Fragen diskutieren am Dienstagabend bei Peter Resetarits (ab 20.15 Uhr, live in ORF 2) 300 Bürgerinnen und Bürger mit Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP), Heinz-Christian Strache (FPÖ), Eva Glawischnig (Die Grünen), Matthias Strolz von den Neos und Robert Lugar vom Team Stronach.

