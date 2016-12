Wiener Heumarkt-Turm: Unesco sieht Vorgaben "nicht erfüllt"

Stadt droht Verlust des Weltkulturerbes – Neue Pläne sehen 66 Meter hohen Turm und Neubau des Intercont vor

Wien – Noch vor der Präsentation der Detailpläne zum Wiener Heumarkt hatte sich die österreichische Unesco-Kommission auf STANDARD-Anfrage zu dem Turmprojekt mit Luxuswohnungen geäußert. Die neuen Dimensionen des Turms seien "nicht Unesco-Vorgabe". Die Unesco berief sich dabei auf Angaben von 66 Metern Höhe – die, wie am Dienstag bekannt wurde, von der Stadt Wien nun geplant ist.

Die Unesco hatte im Juli eine Warnung ausgesprochen, weil der Luxuswohnturm von Investor Michael Tojner – geplant waren 73 Meter Höhe – den Welterbestatus der Innenstadt gefährden könnte. Die österreichische Unesco-Kommission sieht auch mit der kolportierten neuen Höhe "keinen Verhandlungsspielraum". Sprich: Der Wiener City droht der Verlust der Welterbe-Auszeichnung. Die Unesco fordert seit 2012 die maximale Bauhöhe mit 43 Metern zu begrenzen.

Neue Pläne präsentiert

Die Details zum Projekt wurden gegen Mittag von Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) und Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne), die auch Planungsstadträtin ist, präsentiert:

Demnach wird der von der internationalen Jury ausgewählte Entwurf von Isay Weinfeld (Scheibe – Platte –Turm) beibehalten, aber "in entscheidenden Punkten adaptiert", wie es in einer Aussendung zeitgleich zur Präsentation hieß. Der Turm ist um drei Geschoße redimensioniert und somit um zirka zehn Meter niedriger (also 66,3 Meter hoch) eingeplant sowie schlanker und "eleganter", wie es weiter hieß.

Die auf Wohnungen entfallende Fläche soll sich um knapp ein Viertel reduzieren. Das bestehende Hotel Intecontinental soll zudem an leicht veränderter Position neu errichtet werden, da lediglich zehn bis 15 Prozent Gesamtgebäudesubstanz hätten erhalten werden könnten.

Eislaufverein erweitert

Der Eislaufverein wird erhalten beziehungsweise erweitert (um 1000 Quadratmeter für eine Ganzjahres-Eishalle). Ein neuer, offener öffentlicher Platz soll während sieben Monaten im Jahr auf privatem Grund entstehen sowie auch neue Anlagen für Sport. Auch die Wiederöffnung des Seiteneingangs des Konzerthauses ist vorgesehen.

All diese Punkte würden durch städtebauliche Verträge abgesichert sowie in bilateralen Vereinbarungen zwischen Eigentümer und Wiener Eislaufverein (WEV), sowie Konzerthaus und anderen geregelt, hieß es weiters in der Aussendung. Für Bürgermeister Michael Häupl ist "die Neuorganisation des Areals zwischen Eislaufverein, Intercont und Konzerthaus eine weitere wichtige Maßnahme um Wien zukunftsfit zu machen". Die historische Atmosphäre des Gebietes bleibe erhalten, teilte Häupl weiter mit. Investor Tojner wird in der Aussendung mit dem Satz zitiert: "An diesem Ort zu bauen, bedeutet im besonderen Maße unterschiedliche Interessenslagen zu berücksichtigen und immer wieder aufs Neue gemeinsam Nachzudenken."

Grüne Verstimmung wegen Turm

Bei den Grünen sorgt die Entscheidung zum Bau des Turms für große Verstimmung. Wolfgang Zinggl, Kultursprecher der Bundesgrünen, sieht "entscheidende Schranken fallen. Es wird auf das Welterbe verzichtet. Das halte ich für eine Katastrophe." Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne) wird in der Aussendung zu den neuen Plänen hingegen mit den Worten zitiert: "Die nun vorliegende neue Gestaltung eines in die Jahre gekommenen Ortes der Stadt ist gut für Wien."

Die Landesversammlung der Wiener Grünen hat sich erst vor drei Wochen für den Erhalt des Weltkulturerbes ausgesprochen. Man dürfe sich nicht wundern, "wenn jetzt vieles andere an geplanten Bauwerken in Wien möglich wird", sagt Zinggl dem STANDARD. Auch die Grünen Innere Stadt teilten mit, dass die Verwarnungen der Unesco ernst zu nehmen seien.

Die Grünen Innere Stadt teilten mit, die Bemühungen anzuerkennen. Der Preis für das Projekt sei Alexander Hirschenhauser, Klubobmann der Grünen Innere Stadt, aber "viel zu hoch", teilte die Bezirksorganisation mit: "Investoren mit Renditeerwartungen mag das Welterbe-Siegel egal sein", argumentiert Hirschenhauser, "allerdings stehen luxuriöse Prestigewohnungen in einem Hochhauskomplex in keinem Verhältnis zur gleichzeitigen Verkleinerung der Eislauffläche und dem Verlust des Welterbe-Status". Er sehe in den Plänen zudem einen "inakzeptablen Präzedenzfall für weitere ähnliche Projekte im Stadtzentrum". (David Krutzler/spri, 13.12.2016)