Super Nintendo World: Nintendo baut Freizeitpark für 430 Millionen Euro

Neuer Themenpark wird Teil der Universal Studios Japan und soll auch in die USA kommen

Nintendo und Universal arbeiten zusammen an einem neuen Freizeitpark rund um die Videospielhelden Super Mario, Donkey Kong und Co. Das Super Nintendo World getaufte Projekt wird Teil der Universal Studios Japan und soll bis zum Start der olympischen Spiele in Tokio im Jahr 2020 fertiggestellt werden. Insgesamt belaufen sich die geschätzten Investitionen auf umgerechnet rund 430 Millionen Euro. In Zukunft soll Nintendos Universum zudem in Universals Parks in Orlando und Hollywood Einzug halten.

"Eine Million neue Arbeitsplätze"

Super Nintendo World werde aus großen, mehrstöckigen Umgebungen mit neuartigen Attraktionen, Hochschaubahnen, Shops und Restaurants bestehen und so Nintendos populärste Kreationen und Games zum Leben erwecken, heißt es in einer Aussendung. Universal Studio Japan verspricht durch den Bau und Betrieb von Nintendos Themenpark mehr als eine Million neue Arbeitsplätze und einen wirtschaftlichen Nutzen in der höhe von 11,7 Billiarden Yen.

Breit aufgestellt

In einem Video geben Nintendo-Chefentwickler Shigeru Miyamoto und Universal-Kreativchef Mark Woodbury über das ambitionierte Projekt. Ein Konzeptbild gibt einen ersten Eindruck von der stilistischen Ausrichtung von Super Nintendo World.

Branchenbeobachter sehen die Zusammenarbeit als weiteres Zeichen dafür, dass sich Nintendo sein Geschäft zunehmend breiter aufstellen will – abseits von klassischen Konsolenplattformen und -spielen und mehr Profit aus seinen starken Marken schlagen möchte. So bekräftigt Nintendo mit "Super Mario Run" für iPhone beispielsweise noch im Dezember seine Ambitionen am boomenden Mobile-Gaming-Markt und führte zuvor bereits sehr erfolgreich seine Amiibo-Sammelfiguren ein. (zw, 13.12.2016)