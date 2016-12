WHO: Malaria-Todesfälle sind meistens Kleinkinder

Alle zwei Minuten stirbt auf dem afrikanischen Kontinent ein Kind an Malaria, heißt es in einem aktuellen Bericht der Weltgesundheitsorganisation

London – Etwa 429.000 Menschen sind im vergangenen Jahr weltweit an Malaria gestorben. Besonders für Kleinkinder ist der Parasit lebensgefährlich, die meisten Opfer waren jünger als fünf Jahre. Besonders problematisch ist die Situation in Afrika: Auf dem Kontinent stirbt alle zwei Minuten ein Kind an Malaria, geht aus Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hervor. Demnach ereigneten sich 90 Prozent der Malaria-Todesfälle in Afrika, heißt es in dem am Dienstag in London veröffentlichten Malaria-Report der WHO. Die Experten melden aber auch Erfolge: So sei die Zahl der Neuerkrankungen zwischen 2010 und 2015 weltweit um 21 Prozent zurückgegangen.

Malaria wird durch Stechmücken übertragen. In Deutschland gibt es aber nur eingeschleppte Fälle von Malaria. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts in Berlin wurden im vergangenen Jahr 1.068 Erkrankungen registriert – so viele wie nie zuvor. Experten vermuten, dass infizierte Flüchtlinge aus Afrika zu dem Höchststand beigetragen haben könnten. (APA, dpa, 13.12.2016)