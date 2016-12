Adidas verkauft erstmals Schuhe aus dem 3D-Drucker

Die limitierte Aktion um 333 Dollar ist ein Vorgeschmack auf die Zukunft von Laufschuhen

Adidas hat erstmals mit einem 3D-Drucker produzierte Laufschuhe in sein Angebot aufgenommen. In der nächsten Woche wird der "3D-Runner" um 333 Dollar in limitierter Auflage verfügbar sein – allerdings nur in New York, London und Tokio. Das Design orientiert sich an den Adidas-Schuhen, die für die Olympia-Teilnehmer in Rio produziert wurden. Engadget erwartet, dass die Modelle bald zu einen deutlich höheren Preis im Netz landen.

adidas

Adidas hatte zuvor Schuhe aus dem 3D-Drucker an erfolgreiche Medaillengewinner in Rio verteilt. Außerdem konnten User Sneaker aus recyclebarem Ozeanmüll designen, die ebenfalls via 3D-Druck produziert wurden.

Zukunftsmusik

Die Schuhe zeigen, in welche Richtung sich Adidas und Co bewegen dürften. 3D-gedruckte Laufschuhe können auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden. Adidas hat mit Futurecraft 3D bereits vor einem Jahr ein passendes Konzept dazu präsentiert. Auch Nike führte bereits Testläufe mit 3D-Druck durch, beispielsweise bei Fußballschuhen. (red, 13.12.2016)