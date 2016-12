Unicredit: 13 Milliarden frisches Kapital und 6.000 weitere Jobs weg

Kapitalerhöhung soll bis Juni umgesetzt sein – Insgesamt fallen dem Konzernumbau 14.000 Stellen zum Opfer

Mailand – Die italienische Großbank Unicredit will ihre dünne Kapitaldecke mit 13 Milliarden Euro frischem Kapital stopfen. Die Kapitalerhöhung solle bis Juni umgesetzt sein, teilte die Muttergesellschaft der Münchner HypoVereinsbank am Dienstag mit. Damit soll die harte Kernkapitalquote bis 2019 auf mehr als 12,5 Prozent wachsen. Zunächst kostet der geplante Konzernumbau aber 12,2 Milliarden Euro, allein 8,1 Milliarden Euro schreibt die Bank auf Kredite ab. Um die Risiken zu senken, verkauft die Bank faule Kredite im Volumen von 17,7 Milliarden Euro an die Allianz -Fondsgesellschaft Pimco und den US-Finanzinvestor Fortress.

14.000 Stellen werden gestrichen

Dem Umbau sollen bis 2019 weitere 6.500 Arbeitsplätze zum Opfer fallen. Insgesamt werde UniCredit damit 14.000 Stellen gestrichen haben, erklärte die Bank. Das senke die Personalkosten um 1,1 Milliarden Euro. Wie viel von dem Abbau auf Deutschland und Österreich entfällt, teilte sie nicht mit. (Reuters, 13.12.2016)