Opus-Dei-Chef Javier Echevarria ist tot

Der Leiter der erzkonservativen katholischen Bewegung starb 84-jährig nach einer Lungenentzündung

Rom – Der Chef der einflussreichen konservativen katholischen Laienbewegung Opus Dei (Werk Gottes), Bischof Javier Echevarria, ist tot.

Der Prälat des in Rom ansässigen "Werk Gottes" starb am Montagabend an den Folgen einer Lungenentzündung, wie der Pressesprecher von Opus Dei Deutschland, Hartwig Bouillon, bestätigte. Der 1932 in Madrid geborene Echevarría wurde 84 Jahre alt.

Konservativste Gruppierung der katholischen Kirche

Die Priester- und Laienorganisation Opus Dei gilt als eine der einflussreichsten und konservativsten Gruppierungen in der katholischen Kirche. Sie soll das Verlangen der Mitglieder nach "christlicher Vollkommenheit" fördern. Gegründet im Jahr 1928 vom spanischen Priester Josemaria Escriva (1902-1975), gehören der Gruppe rund 80.000 Mitglieder in 80 Ländern an.

Prominentestes Mitglied des Opus Dei in Österreich ist der St. Pöltner Diözesanbischof Klaus Küng. Er war vor seiner Bischofsweihe in Vorarlberg im Jahr 1989 Chef von Opus Dei in Österreich, wo der Orden seit 1957 aktiv ist. Er zählt 350 Mitglieder in Österreich, die Zahl der Sympathisanten wird mit 1.000 angegeben. Regionalvikar für Österreich ist der frühere Wirtschaftsberater Ludwig Juza.

Strenge Gehorsams- und Bußregeln

Ziel des Opus Dei die "Heiligung des Alltags": Die Mitglieder sollen ihr Leben und ihre Arbeit ganz in den Dienst Gottes stellen sowie Gesellschaft und Staat "christianisieren". Außerdem gibt es strenge Gehorsams- und Bußregeln für die Mitglieder. "Wir haben den Ehrgeiz, die Institutionen der Völker, der Wissenschaft, der Kultur, Zivilisation, Politik, Kunst und sozialen Beziehungen zu heiligen und zu christianisieren", heißt es in einer Opus-Dei-Zeitschrift.

Gefördert von Papst Johannes Paul II.

Sprecher des Opus Dei mussten sich immer wieder gegen Kritik verteidigen, man versuche wie ein "Geheimbund", Mitglieder systematisch in Schaltstellen der Gesellschaft einzuschleusen. Auch Bischöfe und Kardinäle gehören Opus Dei an oder sympathisieren mit der Organisation, die vor allem von Papst Johannes Paul II. (1978-2005) gefördert wurde. Er machte mit Joaquin Navarro-Valls einen Opus-Dei-Mann zum Vatikansprecher und ließ Opus-Dei-Gründer Escriva im Jahr 2002 im Schnellverfahren heiligsprechen. (APA, 13.12.2016)