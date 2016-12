Oberhauser geht es "langsam besser"

Gesundheitsministerin kritisiert Ärztekammer wegen angekündigtem Streik

Wien – Die krebskranke Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser (SPÖ) hat am Montagabend in der ORF-"ZiB 2" erklärt, dass es ihr "langsam besser" gehe. Es fehle ihr aber nach zwei schweren Operationen zuletzt die Kraft und Kondition. Sie wolle jedoch weiter arbeiten, denn dies gebe ihr Kraft, so Oberhauser.

"Es geht langsam besser", erklärte Oberhauser. Die Gefahr, dass sie sich zu viel zumutet, bestehe nicht, denn da achte schon jemand darauf. Die Ministerin verwies außerdem auf ihr Team, mit dem sie etwa über Whatsapp in Kontakt sei oder von zuhause aus arbeite.

Zum von der Ärztekammer angekündigten Protest gegen die Gesundheitsreform betonte Oberhauser im Interview einmal mehr, man wolle den Hausarzt nicht abschaffen. Hier treibe die Ärztekammer "falsche Propaganda".

Angesichts langer Wartezeiten auf einen Arzttermin räumte die Ressortchefin aber ein, dass man in der Primärversorgung bei der Honorierung "nachjustieren" müsse: "Da werden sich auch die Sozialversicherungen etwas überlegen müssen." Diese Wartezeiten seien "inakzeptabel" und "eine der größten Schwierigkeiten und Ärgernisse", meinte Oberhauser. (APA, 12.12.2016)