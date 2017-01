Was haben die Archäologen da ausgegraben?

War das eine Waffe? Heilte man damit Kranke? Oder diente es als Schmuck? Zeigen Sie, dass Sie das Zeug zum Archäologen hätten!

Wann immer Wissenschafter etwas im Erdreich finden, von dem sie keinen Schimmer haben, wozu es gut war, landet es in der Schublade mit der Aufschrift "Kultobjekte". Im zurückliegenden Jahr fanden oder identifizierten Archäologen so einiges, das nicht unbedingt in diese Kategorie gehört – nur wo könnte man diese Funde einordnen? Haben Sie ein Gespür für die Geheimnisse der vergangenen Jahrtausende? (tberg, 2.1.2017)