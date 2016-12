Beamtenbezüge: Wien übernimmt Erhöhung aus dem Bund

Gehälter und Zulagen steigen um 1,3 Prozent

Wien – Wien übernimmt in Sachen Beamtenbezüge das kürzlich erzielte Verhandlungsergebnis aus dem Bund. Die Gehälter und Zulagen steigen ab 2017 auch in der Hauptstadt um 1,3 Prozent. Das teilte die für die Gemeindebediensteten zuständige Vorsitzende Gewerkschaft Younion am Montag mit.

Angesichts einer Inflationsrate von 0,75 Prozent bedeute dieser Abschluss eine deutliche Wertsteigerung der Gehälter, wurde betont. Die Erhöhung für Vertragsbedienstete der Stadt ergibt sich aus der betragsmäßigen Bezugserhöhung der Beamten, hieß es in der Aussendung. (APA, 12.12.2016)