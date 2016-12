Serien-Globes: "Westworld", "Stranger Things" sind Favoriten

Am 8. Jänner werden die Auszeichnungen vergeben. Die Nominierungen lassen auch bei den Fernsehserien auf ein spannendes Rennen hoffen

Los Angeles – Der Verband der Hollywood-Auslandspresse hat am Donnerstag die Nominierungen für die 74. Verleihung der Golden Globes verkündet. Die Preise für beste Filme und Fernsehserien werden am 8. Jänner in Los Angeles vergeben. Hier die wichtigsten Nominierungen von Serien – und wo man sie sehen kann:

Beste Dramaserie

The Crown (Netflix)

Game of Thrones (HBO, Sky)

Stranger Things (Netflix)

This Is Us (NBC)

Westworld (HBO, Sky Ticket)

Beste Comedyserie

Atlanta (FX Network, Sky)

Black-ish (ABC)

Mozart in the Jungle (Amazon)

Transparent (Amazon)



Veep (HBO, Sky)

Bester Darsteller in einer Miniserie

Riz Ahmed, The Night Of (Sky Ticket)

Bryan Cranston, All the Way (HBO, Sky)

John Turturro, The Night Of (Sky Ticket)

Tom Hiddleston, Night Manager (AMC)

Courtney B. Vance, People v. O.J. Simpson (FX Network, ab 6.1. Sky Ticket)

Beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm

Olivia Colman, The Night Manager (AMC)

Lena Headey, Game of Thrones (HBO, Sky)

Chrissy Metz, This Is Us (NBC)

Mandy Moore, This Is Us (NBC)

Thandie Newton, Westworld (HBO, Sky Ticket)

Bester Hauptdarsteller in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm

Sterling K. Brown, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

Hugh Laurie, The Night Manager

John Lithgow, The Crown

Christian Slater, Mr. Robot (USA Network)

John Travolta, The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

Beste Miniserie

American Crime (ABC)

The Dresser (BBC)

The Night Manager

The Night Of

The People vs. OJ Simpson

Beste Hauptdarstellerin einer Comedy-Serie

Rachel Bloom, Crazy Ex-Girlfriend (The CW)

Julia Louis-Dreyfus, Veep

Sarah Jessica Parker, Divorce (HBO, Sky Ticket)

Issa Rae, Insecure (HBO, Sky Ticket)

Gina Rodriguez, Jane the Virgin (The CW)

Tracee Ellis Ross, Black-ish

Bester Hauptdarsteller einer Comedy-Serie

Anthony Anderson, Black-ish

Gael Garcia Bernal, Mozart in the Jungle

Donald Glover, Atlanta

Nick Nolte, Graves (Epix)

Jeffrey Tambor, Transparent

Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie

Caitriona Balfe, Outlander (Starz)

Claire Foy, The Crown

Keri Russell, The Americans (FX Network)

Winona Ryder, Stranger Things

Evan Rachel Wood, Westworld

Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie

Rami Malek, Mr. Robot

Bob Odenkirk, Better Call Saul (AMC, Netflix)

Matthew Rhys, The Americans

Liev Schreiber, Ray Donovan (Showtime, Netflix)

Billy Bob Thornton, Goliath (Amazon)

Beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm