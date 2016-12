Roaming-Gebühren: EU-Staaten stimmen Abschaffung per 15. Juni 2017 zu

Mit "Fair use"-Ausnahmeregelung für Mobilfunker

Die EU-Staaten haben am Dienstag auf Fachebene der endgültigen Abschaffung der Roaming-Gebühren ab 15. Juni 2017 zugestimmt. Die EU-Kommission erklärte, dies bedeute, dass die Roaming-Gebühren für alle Reisenden abgeschafft werden, wenn diese im EU-Ausland mit ihren Mobiltelefonen und Geräten telefonieren, SMS schreiben oder im Internet surfen.

Mit "Fair-use"-Klausel

Die Roaminggebühren für Mobilfunk werden allerdings nicht gänzlich abgeschafft. Die EU-Kommission hat am Montag deren Ende mit einer sogenannten "Fair-use"-Klausel beschlossen, die es Mobilfunkern ermöglicht, in bestimmten Fällen wieder Zuschläge zu verlangen. Und zwar von Kunden, die länger als vier Monate und zwei Wochen mit einer günstigen ausländischen Sim-Karte telefonieren oder das Internet nutzen. So soll verhindert werden, dass etwa deutsche Mobilfunker massenhaft Kunden an ihre österreichische Konkurrenz verlieren, da die Tarife in Österreich teilweise günstiger sind.

Ending #roaming charges: statement following today's vote on "fair use policy" & associated sustainability mechanism https://t.co/RLicE4RgRI pic.twitter.com/pF3wIY1iDl — European Commission (@EU_Commission) 12. Dezember 2016 Stellungnahme der EU-Kommission auf Twitter.

Die österreichischen EU-Vertreter haben in Brüssel gegen die Regelung gestimmt, da man mit der "Fair-use"-Klausel keine Freude hat. "Die Bestimmungen sind zu schwammig", heißt es dazu aus dem zuständigen Infrastrukturministerium zum STANDARD. Neben Österreich stimmten auch noch sieben weitere EU-Staaten gegen den Vorschlag der Kommission, neun enthielten sich und die restlichen zwölf stimmten dafür.

Wholesale-Kosten

Eine weitere Hürde muss vor Juni 2017 noch genommen werden. Jene Kosten, die sich EU-Mobilfunker untereinander verrechnen, müssen gesenkt werden, damit sich auch kleine Anbieter, wie die Diskonter Hot und Spusu, die neue Roamingvereinbarung leisten können – ohne Tariferhöhung für Kunden. (sum, 12.12. 2016)