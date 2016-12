Die 13 besten Blockbuster-Games 2016: Zu viel des Guten

wirspielen

Batman Arkham VR (PSVR)

Das Jahr der Virtual Reality fiel zugegebener Maßen etwas verhalten aus. Wozu die Technologie heute bereits im Stande ist, verdeutlichte in diesen noch sehr experimentellen Anfängen den Mediums wohl kaum ein Spiel besser als "Batman Arkham VR". Als spannendes Detektivabenteuer getarnt, in dem man gebannt von der Story ausnahmsweise nicht kämpft, sondern seine grauen Zellen anstrengt, verbirgt sich ein faszinierendes Zweitleben für Fans des dunklen Ritters. Tags ist man ein Jedermann, nachts, wenn man sich mit der VR-Brille in Spiel einklinkt, wird man zum heldenhaften Jäger der Bösewichte. Die Illusion, tatsächlich von Gotham City umschlossen zu sein, in dunklen Gassen auf seine lebensgroßen Erzfeinde zu stoßen, ist so stark, dass man die Aussicht auf das jähe Ende vom ersten Ladescreen an bedauert. Es ist ein kurzes, aber irre intensives Schaustück für ein Medium, das mit nicht zu vergleichen ist. Und hoffentlich der beste Anreiz für Publisher weiter in VR-Hochglanzproduktionen zu investieren.

