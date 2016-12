Jürgen Domian beendet TV-Seelsorge nach 21 Jahren

Mehr als 20.000 Anrufer hatte der WDR-Nachttalker in der Leitung. In der Nacht auf Samstag legt er zum letzten Mal den Hörer auf

Köln – In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es so weit: Nach 21 Jahren und weit mehr als 20.000 Anrufern tritt Fernsehseelsorger Jürgen Domian (53) ab. In der Nacht von 16. auf 17. um 0.50 Uhr begrüßt er im WDR zum letzten Mal sein Publikum.

In Fernsehen und Radio beantwortete Domian Fragen von Anrufern, nicht selten waren bizarre Anfragen dabei. Etwa ein Anrufer, der beim Anblick von Goldfischen sexuell erregt wird, oder einer, der aus Faschiertem Frauenkörper formt und dann mit ihnen verkehrt.

Die bizarren Anrufe waren in der Minderheit, oft war der Kölner Anker für Verzweifelte und Anlaufstelle für einsame Zuschauer und -hörer.

Er habe habe Sehnsucht, "wieder öfter die Morgensonne zu sehen und in einem normalen Rhythmus zu leben", sagte Domian in einem Interview mit rundschau-online.de. Außerdem solle man gehen, "wenn es sehr gut läuft".

Das Maskottchen der Sendung, der weiße Hirsch, der bei Domian immer rechts im Hintergrund steht, wird versteigert. Das WDR-Team will mit der Tierfigur bis Donnerstag auf Ebay den Höchstwert erzielen.

Vor der letzten Sendung zeigt der WDR am Freitag um 23.35 Uhr die Dokumentation "Domian – Interview mit dem Tod". (red, 16.12.2016)