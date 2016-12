Neues Gutachten zu Aliyev-Tod: "Es war Mord, kein Selbstmord"

Blaue Male auf Brustkorb deuten laut deutschem Rechtsmediziner auf "Burking" hin: "Das sieht ein Blinder" – Anwälte fordern nun Ermittlungen

Wien – Mit einem neuen Expertengutachten wollen die Anwälte Rakhat Aliyevs eine Wiederaufnahme der Ermittlungen zur Todesursache des im Februar 2015 in seiner Zelle erhängt aufgefundenen kasachischen Ex-Botschafters in Wien erwirken. "Es war kein Selbstmord, es war Mord", sagte Rechtsanwalt Manfred Ainedter am Montag mit Bezug auf das Gutachten des deutschen Rechtsmediziners Bernd Brinkmann.

"Tötung durch fremde Hand"

Nach bisherigen Erkenntnissen hat Aliyev in seiner Zelle Selbstmord verübt, indem er sich an einer Mullbinde erhängte. Brinkmann schließt das nach einer Analyse beider Obduktionsprotokolle sowie von Fotos der Leiche aus. Grund dafür seien blaue Flecken unterhalb der Strangmarke am Hals. Diese "exzessiven" punktförmigen Blutungen lassen laut Brinkmann auf eine Tötung durch Draufsetzen auf den Brustkorb und Verschluss von Mund und Nase schließen ("Burking").

Aliyev sei innerhalb von zehn Minuten erstickt. "Es handelt sich damit um eine Tötung durch fremde Hand", legt sich Brinkmann in seinem 18-seitigen Gutachten fest.

Strangulationsmerkmale untypisch

Gegen ein Erhängen spreche auch, dass die Strangulationsmarke im Genick nicht wie ein umgekehrtes V nach oben zum Anknüpfungspunkt verlaufe, sondern gerade bleibe, berichtete Brinkmann. Erhängungsopfer würden blass bleiben, weil die Blutzufuhr sofort unterbrochen werde. Schon ein Gewicht von acht Kilogramm reiche aus, um das zu erreichen. Aliyevs Gesicht sei aber blau-violett gewesen. Das komme bei Erdrosseln vor, wenn die Blutzirkulation nicht komplett unterbrochen werde.

Allerdings sei das bei Aliyev wegen der Blaufärbung unterhalb der Strangmals auszuschließen. Brinkmann schließt deshalb nicht aus, dass Aliyev noch lebend aufgehängt wurde. Es habe aber vermutlich zweier Personen bedurft, um ihn an der Mullbinde aufzuhängen.

Rechtsmediziner schließt Unfall aus

Die Befunde der Kollegen in Wien und St. Gallen seien zwar im Großen und Ganzen in Ordnung, "aber die Rückschlüsse aus den Befunden sind total falsch", sagt Brinkmann. Schließlich sei die Todesursache "Burking" (benannt nach einem schottischen Massenmörder im 19. Jahrhundert) geradezu "lehrbuchmäßig" bei Aliyev feststellbar gewesen. "Das sieht ein Blinder."

Zur Entschuldigung seines Wiener Kollegen könne er nur sagen, dass die Obduktion auf Basis der "vorgefassten Meinung" des Selbstmords durchgeführt worden sein. Die Schweizer Obduktion wiederum sei neun Tage nach dem Tod gemacht worden, als sich der Leichnam durch die ersten Eingriffe schon stark verändert haben könnte, und ohne Berücksichtigung der nach dem Tod angefertigten Fotos. Er selbst hätte einer Obduktion unter diesen Umständen nie zugestimmt, kritisiert Brinkmann.

Ob er einen Unfall als Todesursache ausschließen könne? Brinkmann: "Für einen Unfallmechanismus sehe ich da nichts." Da die Lage so klar sei, müsse man "keine Fantasiegebilde entstehen lassen". Die Frage, ob die blauen Male durch Arzneimittel hätten verursacht werden können, sagt er: "Von den Medikamenten, die ich kenne, sehe ich keines."

Anwälte haben Gutachten Staatsanwaltschaft übermittelt

Sie hätten das Gutachten bereits der Staatsanwaltschaft übermittelt, erklärten die Anwälte Manfred und Klaus Ainedter. Diese habe auch den Schweizer Zweitgutachter um eine Stellungnahme gebeten. Man gehe daher von einer Wiederaufnahme der vor einem Jahr eingestellten Ermittlungen aus.

"Wir beginnen bei der Stunde null", sagt Klaus Ainedter und fordert eine komplette Neuauswertung aller Beweise. Zur Frage nach ihren Absichten sagt Manfred Ainedter, die Witwe habe ein "massives Interesse" daran, die genauen Todesumstände festzustellen. Vor allem sei es aber "beunruhigend, dass in Österreich jemand in der Zelle umgebracht werden kann".

Direkte Auswirkungen auf die kürzlich rechtskräftig abgeschlossene Causa Aliyev – den Prozess um die Ermordung zweier kasachischer Banker, der kurz nach dem Tod Aliyevs begonnen hatte – sieht Ainedter nicht, wie er auf Nachfrage sagt. (APA, 12.12.2016)