CL-Achtelfinale: Bayern treffen wieder einmal auf Arsenal

Münchner haben gute Erinnerungen an die Londoner. Dortmund zieht Benfica, Real misst sich mit Neapel. Kracher zwischen PSG und Barcelona

Nyon – Der FC Bayern München bekommt es im Champions-League-Achtelfinale mit Arsenal zu tun. Dies ergab die Auslosung der Fußball-Königsklasse am Montag in Nyon. Titelverteidiger Real Madrid trifft in einer anderen Paarung auf Napoli, im großen Schlager kommt es zum Duell zwischen Paris St. Germain auf den FC Barcelona. Die Termine der Hinspiele sind der 14./15. bzw. 21./22. Februar. Die Entscheidungen, also Rückspiele fallen am 7./8. bzw. 14./15. März. (red. 12.12.2016)

Die Achtelfinal-Auslosung für die Fußball-Champions-League hat am Montag in Nyon folgende Paarungen ergeben (Spieltermine 14. Februar bis 15. März):

Manchester City – AS Monaco

Real Madrid – SSC Napoli

Benfica Lissabon – Borussia Dortmund

Bayern München – Arsenal London

Porto – Juventus Turin

Leverkusen – Atletico Madrid

Paris St. Germain – FC Barcelona

FC Sevilla – Leicester City