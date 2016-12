Estland will 2018 Lkw-Maut einführen

Die Regelung soll für Nutzfahrzeuge ab einem Gesamtgewicht von zwölf Tonnen gelten

Tallinn – Estland will einem Medienbericht zufolge 2018 eine Maut für schwere Lastwagen einführen. Dies habe das Wirtschafts- und Kommunikationsministerium in Tallinn der EU-Kommission mitgeteilt, meldete die Agentur BNS am Montag. Zur Kasse gebeten werden sollen Nutzfahrzeuge ab einem Gesamtgewicht von zwölf Tonnen.

Dem Schreiben von Wirtschafts- und Infrastrukturministerin Kadri Simson an EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc zufolge soll für die Straßennutzung eine geplante Gebühr von zehn bis zwölf Euro pro Tag und 700 bis 1.300 Euro pro Jahr fällig werden. Estland erhebt bisher keine Lkw-Maut, aber eine jährliche Abgabe für schwere Lastwagen. (APA, 12.12.2016)