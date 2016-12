Bauen, Wohnen, Architektur: Die schönsten Bücher für Kinder

foto: gerstenberg verlag

Viel Lesestoff gibt es für ältere Kinder im Buch "Große Bauwerke – Die Geschichte der Architektur". Chronologisch beschreibt das Buch Gebäude von Anbeginn der Menschheit. Los geht es mit dem Kapitel "Von der Höhle zum Haus" – Pfahlbauten, Tipis, Iglus und Beduinenzelte werden hier erklärt. Weiter geht es mit Grundbegriffen der Architektur (Bogen, Brücke, Gewölbe), weiter zu Gebäudeformen wie Fabrik, Wassermühle oder Scheune.

Ausklappbare Seiten sind im ganzen Buch zu finden. In blassen Farbtönen gehaltene Zeichnungen von wichtigen Bauwerken, etwa der Pyramide des Djoser, der Hagia Sophia, der Notre-Dame, der verbotenen Stadt, dem Chrysler Building, dem Opernhaus in Sydney oder dem Centre Pompidou werden so in ihrem ganzen Umfang dargestellt. Dazu wird jedes Gebäude optisch auseinander genommen. Wie mit einem Röntgenblick, kann der Betrachter so auch in das Innere sehen. Rund um die Skizzen und mithilfe von Pfeilen werden sämtliche Bauteile ausführlich beschrieben.

Fazit: Umfangreiche Grundlagensammlung für alle, die sich wirklich intensiv mit Architektur auseinandersetzen wollen. Schönes Layout, einheitliche Darstellung, viel Lesestoff. (Bernadette Redl, 22.12.2016)

Patrick Dillon: Große Bauwerke – Die Geschichte der Architektur. € 20,60 / 96 Seiten. Gerstenberg Verlag, 2014. Ab 9 Jahren.

