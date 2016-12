Welchen Meryl-Streep-Film muss man gesehen haben?

Welchen Meryl-Streep-Film mögen Sie am liebsten und warum? Stimmen Sie ab!

"Florence Foster Jenkins", die Sängerin, die nicht singen kann, ist Meryl Streeps aktuelle Kinorolle. Dabei kann die Schauspielerin sehr wohl singen, wie man nicht erst seit dem Film "Mamma Mia" weiß. Streep kann – wenn es nach den Kritikern und dem Filmpublikum geht – ohnehin alles. In einer rund 40-jährigen Karriere hat sie für zahlreiche mittlerweile klassische Rollen der Filmgeschichte gesorgt. In der Zeitschrift "Vanity Fair" hieß es "It’s hard to imagine that there was a time before Meryl Streep was the greatest-living actress." – und genauso ist es.

Komödien, Dramen, Preise

Mit ihrem ganz eigenen Stil stiehlt sie mühelos jede Filmszene und bringt Klasse in ansonsten seichte Geschichten. Unvergessen ihre Darstellung der Miranda Priestley in "Der Teufel trägt Prada", die so leicht zu einer Karikatur hätte werden können. Doch Streep verleiht ihr die Tiefe, die nötig ist, dass man Empathie mit der eiskalten und berechnenden Frau empfindet.

Im großen Drama ist Streep von jeher zu Hause. Vom Holocaust-Drama "Sophies Entscheidung" zum Scheidungsfilm "Kramer gegen Kramer", von "Jenseits von Afrika" zu "Die Brücken am Fluss", ihre Performance ist immer fesselnd. Die lebensechte Darstellung realer Personen, etwa in "Die Eiserne Lady" oder "Silkwood", gelingt ihr ebenso wie jene zutiefst unsympathischer fiktiver Persönlichkeiten wie in "Im August in Osage County".

Trotz des Auf und Ab in ihrer Karriere hat es Streep geschafft, über eine Zeitspanne von mehreren Dekaden im Filmgeschäft nicht nur relevant, sondern auch gefragt und anerkannt zu bleiben. Gerade für Frauen im Filmgeschäft keine leichte Aufgabe. Bei den 74. Golden Globes im Jänner 2017 bekommt sie den Cecil B. DeMille Award für ihr Lebenswerk. Es dürfte bei Streep daheim schon langsam schwer werden, Platz für die zahlreichen Preise zu machen, sind es bisher doch schon 157. Gleichzeitig hält sie den Rekord für die meisten Oscarnominierungen ebenso wie für Golden-Globe-Nominierungen.

Ihre Meinung ist gefragt

Was mögen Sie an Streeps Schauspielstil? Welcher ihrer Filme ist Ihnen der liebste? Stimmen Sie ab, oder posten Sie Ihren Favoriten im Forum! (aan, 13.12.2016)