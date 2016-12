Wirbelsturm Vardah trifft auf Indiens Festland

Schon vergangene Woche saßen fast 2.800 Touristen auf der Inselgruppe fest

Neu-Delhi – Als Vorbereitung auf den tropischen Wirbelsturm Vardah haben die Bundesstaaten Tamil Nadu und Andhra Pradesh Sicherheitsmaßnahmen für Teile der indischen Ostküste angeordnet. Laut Behördenangaben versetzten die Staaten am Montag Rettungsmannschaften in Bereitschaft und ordneten die Evakuierung küstennaher Siedlungen an.

In der Küstenstadt Chennai blieben Schulen, Universitäten und Büros geschlossen. Fischer wurden aufgefordert, nicht in See zu stechen. Nach Angaben des meteorologischen Instituts Indiens dürfte der Sturm am Montagnachmittag auf indisches Festland treffen. Die Behörde sagte heftige Regenfälle und Windböen mit einer Geschwindigkeit von 100 bis 120 Kilometern pro Stunde voraus.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Vardah den indischen Katastrophenschutz in Atem gehalten. Mehrere Tage lang saßen fast 2.800 Touristen auf den Inseln Neil und Havelock fest, die zur Inselgruppe der Andamanen und Nikobaren gehören. Der Sturm hatte dort Straßen und Plätze überflutet, Bäume entwurzelt und Stromleitungen durchtrennt.

Erst am Samstag konnten die letzten Touristen mit Schiffen und Hubschraubern gerettet werden. Das aus etwa 500 Inseln bestehende Archipel liegt etwa 1.200 Kilometer östlich des indischen Festlands. (APA, dpa, 12.12.2016)