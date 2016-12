Pühringer unterstützt Abgrenzungskurs zur FPÖ

Oberösterreichischer Landeshauptmann: "Ziel muss sein, Mitterlehner als Kanzler zu installieren"

Wien – Oberösterreichs Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP) sieht ÖVP-Obmann Reinhold Mitterlehner nach der Bundespräsidentenwahl in seiner Funktion als Parteichef gestärkt. Mitterlehners Abgrenzungskurs in Richtung FPÖ unterstützt der Landeshauptmann, der in Oberösterreich mit der FPÖ als Koalitionspartner regiert, im Interview mit den "Oberösterreichischen Nachrichten".

"Wir als ÖVP können die Stimmen nur von dort zurückholen, wohin wir sie verloren haben: Und das sind die Freiheitlichen", sagte Pühringer. Auf die Frage, ob es auch sein Ziel sei, FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache als Bundeskanzler zu verhindert, meinte Pühringer: "Das Ziel muss sein, Mitterlehner als Kanzler zu installieren."

Schwarz-blaue Koalition kein Fehler

Pühringer selbst sieht in der schwarz-blauen Koalition in Oberösterreich keinen Fehler, sagte der Landeshauptmann im Ö1-Morgenjournal: "Zwischen Bundes- und Landespolitik ist klar zu unterscheiden." Ein gemeinsamen Arbeitsprogramm bedeute nicht, dass man nicht im Wettbewerb zur FPÖ stehe.

Der Landeshauptmann geht im Übrigen davon aus, dass die Regierungskoalition im Bund bis zum Ende der Legislaturperiode 2018 hält. "Derzeit sind die Perspektiven ja weder für die SPÖ noch für die ÖVP berauschend." (APA, 12.12.2016)