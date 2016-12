Sieg im Spitzenkrampf: Salzburg zieht an Sturm vorbei

Umso willkommener darum die Riesenchance von Hee-chan Hwang nach der Pause, der im Rutschen den Stanglpass von Berisha knapp am Tor vorbeisetzte (47.). Salzburg, das seine Pressingqualitäten an diesem Tag nicht richtig zur Geltung bringen konnte, war schließlich näher an der Führung dran. Erst setzte Konrad Laimer noch einen Köpfler nach Eckball knapp neben die Stange (60.), schließlich war aber Berisha mit etwas Ballglück und danach elegantem Außenristschuss aus spitzem Winkel mit dem 1:0 zur Stelle.

Die Partie wurde ebenso leidenschaftlich wie hektisch geführt, echte Einschussmöglichkeiten eröffneten sich den Teams vor der Pause keine, das lag auch an einer auf beiden Seiten unterirdischen Passquote – fast immer war schon vor dem Strafraum des Gegners Schluss. Ihre Energie brachten die Spieler dafür umso intensiver in die teilweise harten Zweikämpfe ein. Die Relevanz des Anlasses, sowie taktische Zwänge schienen zu hemmen. Schiedsrichter Dominik Ouschan sah sich genötigt, mehrmals auch verbal einzugreifen.

Sturm-Coach Franco Foda nahm im Vergleich zum 4:0-Kantersieg beim WAC eine Woche zuvor drei Änderungen vor. Der wieder fitte Goalgetter Deni Alar rückte ebenso in die Startelf wie Innenverteidiger Christian Schulz und Mittelfeldmann Philipp Huspek. Bei Salzburg brachte der mit einer ebenso langen wie stark besetzten Bank gesegnete Oscar drei Tage nach dem 2:0-Prestigesieg über Schalke gleich sieben Neue. Wieder von Beginn an mit dabei war der 19-jährige Mittelfeldmann Xaver Schlager, der gegen Schalke getroffen hatte.

Franco Foda (Sturm-Trainer): "Es waren zwei Mannschaften auf Augenhöhe und ein Spiel, das durch Kleinigkeiten entschieden wurde. Die Mannschaft hat ein gutes Spiel abgeliefert, hätte in Überzahl aber geduldiger über die Außen spielen müssen. Die Mannschaft hat 90 Minuten lang alles gegeben."

Christian Schulz (Sturm-Verteidiger): "Ich habe selten in der österreichischen Bundesliga so ein intensives Spiel erlebt. In der ersten Viertelstunde nach der Pause haben wir zu viele Chancen zugelassen. Salzburg hat eine eiskalt genutzt. Es ist bitter, so ein enges Spiel zu verlieren."

Oscar Garcia (Salzburg-Trainer): "Wir haben gut verteidigt, wenige Chancen zugelassen. Es war physisch ein sehr intensives Spiel. Wir wussten aber auch, dass Sturm eine physisch starke Mannschaft ist. Es ist nicht leicht, hier zu gewinnen. Wir haben zuletzt sehr viele Spiele bestritten. Es ist schwierig, ohne unsere besten Offensivspieler auszukommen."

Alexander Walke (Salzburg-Tormann): "Es war das erwartet schwere Spiel. Die Rote Karte war eine sehr harte Entscheidung, wir haben das Spiel aber mit zehn Mann gut über die Zeit gebracht."