Derby della Mole: Dank Higuain jubelt Schwarz-Weiß

Juves Argentinischer Meisterschütze steuert entscheidende zwei Treffer bei 3:1 über Torino bei

Turin – Dank zweier Goals von Gonzalo Higuain gewann Juventus Turin am Sonntag im Stadtderby beim FC Torino mit 3:1 und festigte die Tabellenführung in der Serie A. Der Titelverteidiger hat nun sieben Zähler Vorsprung auf AS Roma und AC Milan, die am Montag aufeinander treffen.

Im Derby della Mole hatte Torinos Teamstürmer Andrea Belotti die Gastgeber zunächst in Führung gebracht (16.), Higuain drehte dann die Partie mit seinen beiden Treffern (28., 82.). Miralem Pjanic sorgte kurz vor Schluss für die endgültige Entscheidung (92.).

SSC Napoli blieb dank eines 5:0-Erfolgs in Cagliari auf Rang vier, je einen Zähler hinter Roma und Milan. (APA, red, 11.12. 2016)