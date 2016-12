Es ist kein Spiel: "Sherlock"-Trailer macht Angst

Am 1. Jänner geht es mit drei Folgen weiter, es dürfte sich wieder einiges im Reich des Unbewussten und Rauschigen abspielen

Ist es zuviel Kokain oder echte Angst? Schweißperlen stehen dem guten alten Sherlock Holmes in der vierten Staffel auf der Stirn, und am Ende haucht er uns gar ein zartes "I love you" entgegen. Die BBC veröffentlicht einen neuen Trailer zu seiner Erfolgsserie.

Am 1. Jänner hat das Warten ein Ende: Die BBC schenkt ihren Zuschauern drei neue Folgen. Fans tragen Sorge, dass es sich um die letzten handeln könnte und sehen Hinweise im Episodentitel des Finales: "The Final Problem", einer Geschichte nach Sherlock-Holmes-Erfinder Sir Arthur Conan Doyle. In der gleichnamigen Kurzgeschichte sollte das Detektivgenie nach getaner Arbeit in den wohlverdienten Ruhestand treten. (red, 11.12.2016)