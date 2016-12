Neue Nasa-GIFs begeistern Nutzer

US-Weltraumorganisation jetzt auf Giphy vertreten, Bewegtbilder damit in Messenger und sozialen Medien verfügbar

Manche Kombinationen sind so logisch, dass man sich nach ihrem Erscheinen wundert, warum sie nicht schon längst erstellt worden war: Ein Beispiel dafür sind Gif-Dateien und die US-Weltraumorganisation Nasa. Diese ist nun auch auf Giphy.com präsent und bietet Nutzern so dutzende neue GIFs, die sie in sozialen Medien oder im Messenger einfügen können.

"Brillianter Schritt"



Zu den beliebtesten gehören etwa ein Schwarzes Loch oder Bewegtbilder von Sonden auf dem Mond. Außerdem gibt es GIFs von Weltraum-Crews oder Mitarbeitern in der Nasa-Zentrale. Die Dateien sind ab sofort abrufbar. Der Schritt, jetzt auf GIFs zu setzen, erhält viel Lob und wird beispielsweise von TheVerge als "brilliant" bezeichnet. (red, 11.12.2016)