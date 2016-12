3:1 – Rapid müht sich gegen zehn Rieder

Zweiter Sieg unter Trainer Canadi nach dürftiger Leistung, Entscheidung zugunsten der Hütteldorfer erst nach Ausschluss und Elfmeter

Wien – Rapid hat in der Bundesliga zum zweiten Mal unter dem neuen Trainer Damir Canadi gewinnen können. Gegen Ried verwandelten die Wiener am Sonntag einen frühen Rückstand durch Dieter Elsneg (4.) dank Mario Sonnleitner (26.) und Giorgi Kvilitaia (77., 81./Elfer) noch in einen 3:1-Heimerfolg.

Spielerisch ist allerdings weiter viel Luft nach oben. Erneut konnte Rapid seine Überlegenheitnicht in Chancen ummünzen und fixierte den Sieg erst in der Schlussphase – daa waren die Rieder nach Gelb-Rot für Peter Zulj (66.) nur noch zu Zehnt.

Canadi hatte nach dem 1:1 gegen Bilbao wieder ordentlich durchgemischt, sieben Umstellungen vorgenommen. Nur Christopher Dibon und die defensive Dreierkette Maximilian Hofmann, Mario Sonnleitner und Maximilian Wöber blieben unverändert. Im offensiven Mittelfeld wurden Arnor Ingvi Traustason, Ivan Mocinic, Louis Schaub und Thomas Murg aufgeboten, die Doppelspitze bildeten Kvilitaia und Joelinton.

Schon in der vierten Minute nutzte Ried die Indisponiertheit im Strafraum Rapids, nach mehreren Stationen kam der Ball zu Elseng, der aus wenigen Metern einschoss. Rapid brauchte rund eine Viertelstunde, ehe sich Kvilitaia mit einer guten Kopfballchance im Rieder Strafraum vorstellte (13.). Die Hausherren waren überlegen, fanden spielerisch aber keine Lösungen. Und so musste in der 25. Minute ein Standard herhalten: Nach einem Corner von Traustason wuchtete Sonnleitner einen Kopfball zum Ausgleich ins Netz. Der Rettungsversuch von Thomas Reifeltshammer ging nicht ganz auf.

Trotz der Führung fehlte Rapid nach wie vor der Zug zum Tor. Die beste Aktion schloss Traustason kurz vor der Pause mit einem Schuss aus spitzem Winkel ab, den Ried-Goalie Thomas Gebauer jedoch entschärfen konnte (43.). Kurz darauf verletzte sich der Isländer bei einem Zusammenstoß mit Prada und wurde in der zweiten Halbzeit durch Manuel Thurnwald ersetzt.

Gelb-Rot und zweimal Kvilitaia

Am Grundcharakter der Partie änderte sich auch in dieser nichts. Ried-Trainer Christian Benbennek wollte dem Offensivspiel seiner Truppe mit dem frühen Austausch des Flügelpersonals (Zulj und Clemens Walch kamen für Stefan Nutz und Patrick Möschl) neues Leben einhauchen, erreichte damit aber ungewollt das Gegenteil. Zulj kassierte schon in der 66. Minute die zweite Gelbe Karte wegen einer angeblichen Schwalbe. Eine falsche Entscheidung von Schiedsrichter Rene Eisner.

Rapid nutzte die Gelegenheit. In der 77. Minute staubte Kvilitaia nach einer Vorlage Thurnwalds zur die Führung ab. Nach einem wenig intelligenten Schubser von Marcel Ziegl gegen Joelinton verwandelte der Gegorgier den fälligen Elfermeter glücklich aber doch zur Entscheidung (81.). (APA, red, 11.12. 2016)

Bundesliga (19. Runde):

Rapid Wien – SV Ried 3:1 (1:1). Wien, Allianz Stadion, 15.700, SR Eisner.

Tore: 0:1 ( 4.) Elsneg, 1:1 (26.) Sonnleitner, 2:1 (77.) Kvilitaia, 3:1 (81.) Kvilitaia (Elfmeter)

Rapid: Strebinger – M. Hofmann, Sonnleitner, Wöber – Dibon (70. Grahovac) – Traustason (46. Thurnwald), Mocinic (46. Szanto), Schaub, Murg – Joelinton, Kvilitaia

Ried: Gebauer – Bergmann, Reifeltshammer, Özdemir, Prada – Ziegl, Brandner – S. Nutz (55. P. Zulj), Elsneg, Möschl (54. Walch) – T. Fröschl (79. Ademi)

Gelb-Rote Karte: P. Zulj (66./Unsportlichkeit)

Gelbe Karten: Mocinic bzw. Brandner, Özdemir