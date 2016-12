Heftige Kämpfe um antike syrische Oasenstadt Palmyra

Jihadistenmiliz IS errang am Sonntag vorerst wieder die Kontrolle über historische Stadt – Syrische Armee rüstet zum Gegenangriff

Palmyra/Damaskus – Nachdem syrische Regierungstruppen die Jihadistenmiliz IS im März aus Palmyra vertreiben konnten, sind die Kämpfe um die antike Oasenstadt am Wochenende wieder aufgeflammt. Zunächst eroberte der IS das Stadtzentrum am Samstag, bevor die syrische Armee und russische Luftangriffe die Jihadisten in der Nacht auf Sonntag vertrieben. Sonntagnachmittag war der IS jedoch offenbar wieder zurück in Palmyra.

Die Truppen von Staatschef Bashar al-Assad hätten sich zurückgezogen, berichtete die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und die IS-Nachrichtenagentur Amaq kurz nach Sonntagmittag. Beide Quellen sind nicht unabhängig überprüfbar. Allerdings bestätigte auch das syrische Staatsfernsehen am Nachmittag, dass die Jihadisten wieder die Kontrolle über das antike Stadtzentrum erlangt hätten. Die syrische Armee täte ihr Bestes, um den IS wieder zurückzudrängen hieß es.

Zuvor hatten bereits russische Nachrichtenagenturen von einer zweiten Offensive des IS auf die antike Oasenstadt berichtet. Die Miliz habe rund 4.000 Mann vor den Toren der Stadt zusammengezogen, sie stammten großteils aus den IS-Hochburgen Raqqa und Deir al-Zor.

In der Nacht auf Sonntag hatten syrische Truppen unterstützt von russischen Luftangriffen vorübergehend die Herrschaft über das Stadtzentrum wiedererlangt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau flog Russland in der Nacht auf Sonntag insgesamt 64 Angriffe und tötete dabei mehr als 300 IS-Kämpfer. Die Jihadisten waren am Samstag nach mehrtägigen Gefechten wieder in die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Stadt vorgedrungen, aus der sie vor acht Monaten vertrieben worden waren.

Damals zerstörten die Extremisten zahlreiche einzigartige, rund 2.000 Jahre alte Ruinen, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. So sprengten sie die Tempel Baal und Bal-Shamin sowie den Triumphbogen. Traurige Berühmtheit erlangte auch ein Video aus Palmyra, in dem zu sehen ist, wie der österreichische Jihadist Mohamed M. einen vor ihm knienden Mann erschießt, während ein deutscher Jihadist auf einen weiteren Mann feuert. Am Rande des Drehs sollen zudem sieben weitere Menschen unter Führung von Mohamed getötet worden sein, wie ein IS-Aussteiger behauptete.

Der IS hatte in dieser Woche eine Offensive in der Region um Palmyra begonnen und die Regimetruppen aus mehreren Richtungen angegriffen. Mittlerweile kontrolliert die Jihadistenmiliz wieder mehrere Gasfelder, darunter Al-Shair. Dieses hatten die Extremisten bereits 2014 sowie im Mai dieses Jahres zeitweilig unter Kontrolle. Die Gasanlagen wurden bei den Kämpfen schwer beschädigt. Die Gasfelder und Pipelines in der Region sind von zentraler Bedeutung für die Energieversorgung des Landes.

