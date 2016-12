Costa schießt Chelsea zurück an die Spitze

Spanier gelingt Siegestor beim 1:0 gegen West Bromwich – Guardiola nach City-Debakel bei Leicester in Erklärungsnot

London – Der FC Chelsea ist am Sonntag mit dem neunten Sieg in Folge an die Tabellenspitze der Premier League zurückgekehrt. Im Heimspiel an der Stamford Bridge gewannen die Blues am Sonntag gegen West Browich Albion 1:0 (0:0). Torjäger Diego Costa (76.) erzielte den entscheidenden Treffer.

Mit 37 Punkten rangiert die Mannschaft von Trainer Antonio Conte drei Zähler vor dem FC Arsenal in Führung. Die Gunners hatten am Samstag zu Hause 3:1 gegen Stoke City gewonnen und zwischenzeitlich die Spitzenposition erobert.

Während es für Chelsea sportlich also bestens läuft, droht anderweitig Ungemach. Im Missbrauchsskandal im englischen Fußball muss der Verein Medienberichten zufolge eine Millionen-Klage mutmaßlicher Opfer fürchten. Nach Angaben der Sonntagszeitung "Mail on Sunday" haben mittlerweile sechs frühere Spieler angegeben, als Jugendliche vom mittlerweile verstorbenen Jugendtrainer Eddie Heath sexuell missbraucht worden zu sein. Die meisten Vorfälle sollen sich während Heaths Tätigkeit für Chelsea ereignet haben.

Chelsea gehört nach Behördenangaben zu landesweit mittlerweile 98 von dem Skandal betroffenen Klubs. Die Sondereinheiten berichteten von bislang 350 mutmaßlichen Opfern, die sich mit Vorwürfen gegen frühere Jugendcoaches gemeldet hätten. Insgesamt 83 Personen sind bisher beschuldigt worden.

"Kamikaze-Fußball"

In Manchester kommt derweil Pep Guardiola nach der 2:4-Niederlage in Leicester am Samstag in Erklärungsnot. BBC Sport sah eine "chaotische Verteidigung", die Tageszeitung "Guardian" gar eine "Zerstörung Manchesters". "Am System liegt es nicht", verteidigte der Spanier seine Spielweise.

Sieben Punkte fehlen City mittlerweile auf die Tabellenspitze. Und die Kritik an Guardiola wird schärfer. Die Spieler hätten in Leicester keinen Plan gehabt, fand die Boulevard-Zeitung "Mirror". Von "Kamikaze-Fußball" war angesichts der Defensivleistung der Citizens zu lesen.

Für den so perfektionistisch gestrickten Guardiola war der Auftritt am Samstag offenkundig eine Quälerei, auch wenn er später seine Mannschaft öffentlich schützte. "Ich bin nicht enttäuscht von meinen Spielern. Ich kann nicht behaupten, dass wir schlecht gespielt haben. Ich hoffe, dass wir uns verbessern können", sagte Guardiola, und nahm die Verantwortung auf sich. Er müsse analysieren, meinte der Katalane, er brauche wie jeder Coach einfach etwas mehr Zeit.

Wie auf allen seinen Stationen zieht Guardiola seinen Stil auch in Manchester durch – dazu gehört neben dem Ballbesitz auch das extrem hohe und konteranfällige Verteidigen. Es sei vielleicht sein Fehler gewesen, so Guardiola, dass die langen und die zweiten Bälle nicht kontrolliert worden seien. Aber er wolle, er müsse den Fußball spielen lassen, "den ich fühle".

Leicester City konnte nach dem vierten Saisonsieg seine Krise zumindest für kurze Zeit vergessen. "Das war das wahre Leicester", stellte Coach Claudio Ranieri zufrieden fest. Besonders freute er sich über Stürmer Jamie Vardy, dem nach 16 Pflichtspielen ohne Tor diesmal gleich drei Treffer gelangen. (sid, APA, red, 11.12. 2016)