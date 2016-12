Lettisches Skeleton-Team boykottiert WM in Sotschi

"Genug ist genug"

Riga – Angesichts der massiven Dopingvorwürfe gegen Russland will Lettland die Skeleton-Weltmeisterschaften 2017 in Sotschi boykottieren. "Genug ist genug", teilte das lettische Skeleton-Team am Sonntag mit Blick auf den zweiten McLaren-Bericht über systematisches Staatsdoping mit.

Während sich der internationale Bob- und Skeleton-Verband (IBSF) noch mit dem jüngsten Bericht vertraut machen wolle, fühle die Mannschaft um Martins Dukurs (4 WM- und 7 EM-Titel), dass noch mehr getan werden könne. Daher werde das Team nicht an den Titelkämpfen vom 24. bis 26. Februar 2017 teilnehmen.

Nach Ermittlungen der Welt-Anti-Doping-Agentur sollen mehr als 1.000 russische Sportler zwischen 2011 und 2015 Teil einer groß angelegten staatlichen Dopingpolitik gewesen sein. Einem Bericht der "New York Times" zufolge befand sich darunter auch Skeleton-Olympiasieger Alexander Tretjakow. Russland weist die Vorwürfe vehement zurück. (APA, 11.12. 2016)