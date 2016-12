Real Madrid im Semifinale der Klub-WM gegen America aus Mexiko

Atletico Nacional aus Kolumbien und Kashima Antlers aus Japan im zweiten Match um Finaleinzug

Osaka – Champions-League-Sieger Real Madrid muss im Halbfinale der Fußball-Klub-WM in Japan gegen den mexikanischen Klub America antreten. Der Sieger der Champions League in Nord- und Mittelamerika gewann am Sonntag sein Viertelfinale gegen Jeonbuk Hyundai aus Südkorea mit 2:1 (0:1). Die Semifinal-Partie findet am Donnerstag statt, das Finale drei Tage später in Yokohama.

Der mexikanische Klub war gegen den Sieger der asiatischen Königsklasse zunächst durch ein Tor von Kim Bokyung (23. Minute) in Rückstand geraten. Nach der Pause drehte der argentinische Stürmer Silvio Romero mit zwei Treffern (58./74.) die Partie.

Im zweiten Semifinale am Mittwoch ist der kolumbianische Klub Atletico Nacional gesetzt. Der Sieger der Copa Libertadores trifft auf den japanischen Verein Kashima Antlers. Die Asiaten setzten sich im Viertelfinale 2:0 (0:0) gegen Mamelodi Sundowns aus Südafrika durch. Zuvor hatte das Team bereits gegen Ozeanien-Meister Auckland City gewonnen. Die Tore in der Partie am Sonntag erzielten Yasushi Endo (63.) und Mu Kanazaki (88.). (APA/dpa, 11.12.2016)