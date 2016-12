Montag ist Lostag

Duelle Bayern gegen Atletico Madrid und Dortmund gegen Real Madrid nicht möglich

Nyon – 16 europäische Fußball-Klubs richten ihre Aufmerksamkeit am Montag um 12.00 Uhr in die Zentrale des Europäischen Fußballverbandes (UEFA) nach Nyon, wenn das Achtelfinale der Fußball-Champions-League ausgelost wird. In Topf eins sind mit Arsenal, Atletico Madrid, FC Barcelona, Borussia Dortmund, Juventus Turin, Leicester City, AS Monaco und SSC Napoli die Gruppensieger.

Sie bekommen es im Februar und März in Hin- und Rückspiel mit einem Team aus dem Topf der Gruppenzweiten zu tun, also Bayer Leverkusen, Bayern München, Benfica Lissabon, Manchester City, Paris Saint Germain, FC Porto, Real Madrid und FC Sevilla.

Jeder Gegner aus dem anderen Topf ist für manche Klubs jedoch nicht möglich, so ein Team, gegen das man in der Gruppenphase bereits gespielt hat, bzw. ein Klub aus dem eigenen Land. "Barcelona muss es nicht sein im Achtelfinale", sagte Bayern-Kapitän Philipp Lahm, Atletico Madrid und Dortmund fallen als mögliche Kontrahenten weg. Der englische Meister Leicester City mit dem Österreicher Christian Fuchs könnte es allerdings werden.

Das Duell Borussia Dortmund gegen Titelverteidiger Real Madrid hat es auch bereits in der Gruppenphase gegeben, für Real kommen als Gegner Arsenal, Juventus Turin, Leicester City, AS Monaco oder SSC Napoli in Frage. (APA/dpa, 11.12.2016)

Topf eins: Arsenal, Atletico Madrid, FC Barcelona, Borussia Dortmund, Juventus Turin, Leicester City, AS Monaco, SSC Napoli

Topf zwei: Bayer Leverkusen, Bayern München, Benfica Lissabon, Manchester City, Paris Saint Germain, FC Porto, Real Madrid, FC Sevilla