Mann berdohte in Südsteiermark seine Familie mit Axt

41-Jähriger wurde festgenommen

Leibnitz – Ein Mann hat am Samstagabend im südsteirischen Bezirk Leibnitz seine Lebensgefährtin und deren Söhne mit einer Axt bedroht. Einer der drei im jugendlichen Alter befindlichen Burschen konnte die Polizei alarmieren, der betrunkene 41-Jährige wurde festgenommen. Da es vor kurzem einen ähnlichen Vorfall in der Familie gegeben hatte, wurde er in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Der Mann hatte am Samstag gegen 19.00 Uhr offenbar durchgedreht und seine aus Bosnien stammende Lebensgefährtin und deren drei Söhne mit dem Umbringen bedroht. Um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen, verließ der Mann die Wohnung und holte aus dem kleinen Garten eine Axt, wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte.

Axt hinter der Tür

Einer der Söhne wurde von der Polizeistreife im Freien angetroffen – dieser gab an, er sei in Unterwäsche vor dem Südsteirer durch ein Fenster geflüchtet. Beim Nachschauen entdeckten die Beamten die Axt hinter einer Tür, sagte ein Polizist. Der Südsteirer, der mit der Frau Zwillingsbuben im Alter von 18 Monaten hat, wurde festgenommen, die Axt sichergestellt. (APA, 11.12.2016)