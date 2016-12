Amerikanischer Traum verblasst: Kinder zunehmend ärmer als Eltern

Denn die Wirtschaftsleistung pro Kopf ist heute doppelt so hoch wie 1980. Das alleine würde reichen, um allen Amerikanern einen Wohlstandsgewinn zu ermöglichen. In einer Simulation froren die Forscher die Ungleichheit auf dem Niveau von 1970 ein und ließen die Wirtschaft realitätsgemäß wachsen – unter diesen Bedingungen würden 80 Prozent der 1980 geborenen Amerikaner mehr verdienen als ihre Eltern (statt 50 Prozent). Ließ man hingegen die Ungleichheit steigen und setzte Wachstumsraten wie in den alten Zeiten ins Modell ein, dann verdienten nur 62 Prozent besser als ihre Eltern. (APA, 11.12.2016)

Wien – Der Amerikanische Traum der Nachkriegszeit vom steigenden Wohlstand verblasst. Waren in den USA nach dem Krieg noch 92 Prozent der Kinder wohlhabender als ihre Eltern, so sind dies unter den 1980 geborenen nur mehr 50 Prozent, zeigt eine umfassende US-amerikanische Studie.

"The Fading American Dream: Trends in Absolute Income Mobility Since 1940" by Raj Chetty, David Grusky, Maximilian Hell, Nathaniel Hendren, Robert Manduca and Jimmy Narang. Hier geht es zur Studie