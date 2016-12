Siebenter Saisontreffer für den ÖFB-Teamstürmer

Basel – Marc Janko hat Tabellenführer FC Basel am Samstag in der Schweizer Superleague zum 1:0-Heimsieg über Mittelständler St. Gallen geschossen. Der ÖFB-Teamstürmer verwertete kurz nach der Pause eine Vorlage von Renato Steffen aus rund acht Metern zu seinem siebenten Saisontreffer in der Liga. (APA, 11.12.2016)